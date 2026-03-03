De invitado a agresor: Dos años de cárcel por intento de abuso sexual a una conocida en la Vall d’Uixó

Una invitación para tener un sitio donde dormir se convirtió en un desagradable despertar para una mujer de la Vall d'Uixó. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de octubre de 2019, en el domicilio de la víctima ubicado en la Vall d'Uixó donde, después de haber dejado pasar la noche en el sofá de su vivienda a un conocido, la propietaria de la casa se encontró con un intento de abuso sexual por parte de su invitado.

Estos hechos, que debían juzgarse este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, han supuesto una condena de cárcel de dos años para V. F., de 45 años de edad en la actualidad, tras alcanzar un acuerdo de conformidad los abogados del acusado y la Fiscalía, que en un principio solicitaba tres años de prisión.

Tentativa de abuso

Según se ha explicado en la sala, durante la lectura del documento de conformidad, la tentativa de abuso se produjo a las 4.50 del 11 de octubre de 2019. La víctima y el condenado llegaron al domicilio de la primera, a donde la mujer había invitado a dormir a su acompañante que no tenía medio para regresar a su casa.

A esa hora, con ánimo de satisfacer sus impulsos libidinosos, V. F. entró en la habitación donde se encontraba la mujer y empezó a tocarle los pechos y las nalgas, mientras ella dormía, por lo que no tenía autorización ni consentimiento de ella. Una vez su excitación se incrementó, el encausado sacó su miembro del pantalón y se lo puso en la boca a la víctima. Pero, al no poder traspasar sus dientes para que ella le realizara una felación, intentó separarlos, momento en el que la propietaria del piso se despertó.

Libertad vigilada

Después de la denuncia y las investigaciones pertinentes, el Ministerio Fiscal acusó de presunto abuso sexual a este hombre. Además de los dos años de cárcel, la Fiscalía también ha conseguido que el condenado permanezca tres años en libertad vigilada y que, durante dos años, tenga la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, ni de los lugares que frecuenta.

A esto se une que, en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados, el hombre tendrá que indemnizar con 1.500 euros a la mujer de la que intentó abusar. Además, deberá hacerse cargo de las costas procesales.