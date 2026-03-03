Rescate a contrarreloj en Orpesa: El aviso de la familia permite salvar la vida a un hombre de 73 años
El anciano se encontraba en suelo, consciente, pero inmóvil
La preocupación de los familiares permitió a un anciano de 73 años salvar la vida, después del rescate que han llevado a cabo la Policía Local de Orpesa y los bomberos provinciales en una vivienda de la localidad.
Todo comenzó con el aviso por parte de los familiares a la Policía Local de su preocupación por no tener noticias de este hombre, que vive solo en su casa. Ante esta situación, los agentes se han personado en el lugar y comprobaron que la persona se encontraba en el interior, pero incapaz de moverse.
Desde una terraza
Ante esta situación, los efectivos han pedido la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos que, descolgándose desde una terraza superior, entraron en la vivienda.
Una vez dentro del piso, han localizado a la persona en el suelo, consciente, pero inmóvil. Por eso, los agentes han avisado al SAMU que, después de valorar su estado, ha procedido a su traslado al Hospital General de Castellón para recibir atención médica.
