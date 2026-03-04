Un accidente múltiple en la N-340 provoca al menos cuatro heridos en Castellón
Tres coches colisionan en la N-340
Al menos cuatro personas han resultado heridas después de verse involucradas en un accidente múltiple esta tarde de miércoles en el término municipal de Castelló.
Según han informado a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, la colision ha afectado a tres vehículos y ha sido producto de un alcance trasero entre ellos, a la altura del kilómetro 976 de la concurrida carretera N-340, en sentido València.
Los servicios sanitarios han acudido al lugar de los hechos para dar una primera atención a los implicados y después han procedido a trasladarlos al Hospital General de Castelló, donde en estos momentos están siendo asistidos.
El accidente se ha producido en una jornada caótica en las carreteras castellonenses, puesto que durante la mañana ya había habido dos accidentes que han hecho que se cortara la AP-7 en dos puntos de la provincia.
Esta información se encuentra en desarrollo y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de novedades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- Luto en Vila-real: Fallece Pepe Meseguer a los 59 años, figura del patinaje y referente empresarial
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- La reina Letizia llega a Castelló: Recibimiento magdalenero al son del bolero de la ciudad
- Stefania, una castellonense viviendo 17 años en Dubái: 'Este conflicto se ve distinto a todos los anteriores
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- La emotiva despedida de Porcelanosa a José Meseguer Basiero: 'Nuestro querido Pepe