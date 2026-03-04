Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente múltiple en la N-340 provoca al menos cuatro heridos en Castellón

Tres coches colisionan en la N-340

Una ambulancia de servicio.

Una ambulancia de servicio. / Gabriel Utiel

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Al menos cuatro personas han resultado heridas después de verse involucradas en un accidente múltiple esta tarde de miércoles en el término municipal de Castelló.

Según han informado a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, la colision ha afectado a tres vehículos y ha sido producto de un alcance trasero entre ellos, a la altura del kilómetro 976 de la concurrida carretera N-340, en sentido València.

Los servicios sanitarios han acudido al lugar de los hechos para dar una primera atención a los implicados y después han procedido a trasladarlos al Hospital General de Castelló, donde en estos momentos están siendo asistidos.

El accidente se ha producido en una jornada caótica en las carreteras castellonenses, puesto que durante la mañana ya había habido dos accidentes que han hecho que se cortara la AP-7 en dos puntos de la provincia.

Esta información se encuentra en desarrollo y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de novedades.

