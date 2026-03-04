Dos accidentes causan el corte total de la AP-7 en Castellón en dos puntos
El vuelco de dos camiones, la causa
La AP-7 está cortada en dos puntos a su paso por Castellón a consecuencia de accidentes en los que se han visto involucrados dos camiones.
Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el primer siniestro, que implicó a dos camiones y un vehículo, tuvo lugar en la noche de ayer, a las 22.52, en término municipal de Moncofa. En el punto kilométrico 457, uno de los camiones volcó en sentido Barcelona y cruzó la mediana hacia el otro carril, por lo que la circulación se encuentra cortada en sentido Valencia.
El conductor del vehículo resultó herido leve y fue trasladado a la Mini Fe de Sagunto. Los conductores que pasen por la zona pueden utilizar la N-225.
Segundo accidente
El segundo accidente tuvo lugar esta madrigada en el kilómetro 380, término municipal de Alcalà de Xivert en sentido Barcelona. A las 3.54 horas volcó un camión, lo que provocó el corte de la circulación. El conductor quedó atrapado, tuvo que ser rescatado y su estado es grave.
La Guardia Civil de Tráfico ha establecido alternativas de tráfico por la N-340 en la salida de Torreblanca y en la CV-13.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en Vila-real: Fallece Pepe Meseguer a los 59 años, figura del patinaje y referente empresarial
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- La reina Letizia llega a Castelló: Recibimiento magdalenero al son del bolero de la ciudad
- Stefania, una castellonense viviendo 17 años en Dubái: 'Este conflicto se ve distinto a todos los anteriores
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- La emotiva despedida de Porcelanosa a José Meseguer Basiero: 'Nuestro querido Pepe
- Javier Guillén, director de La Vuelta: «La Vuelta tenía que regresar a Castellón a lo grande, por todo lo alto»