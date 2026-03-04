Dos accidentes causan el corte total de la AP-7 en Castellón en dos puntos

La AP-7 está cortada en dos puntos a su paso por Castellón a consecuencia de accidentes en los que se han visto involucrados dos camiones.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el primer siniestro, que implicó a dos camiones y un vehículo, tuvo lugar en la noche de ayer, a las 22.52, en término municipal de Moncofa. En el punto kilométrico 457, uno de los camiones volcó en sentido Barcelona y cruzó la mediana hacia el otro carril, por lo que la circulación se encuentra cortada en sentido Valencia.

Cámara de tráfico de la DGT situada en el entorno del accidente de Moncofa. / DGT

El conductor del vehículo resultó herido leve y fue trasladado a la Mini Fe de Sagunto. Los conductores que pasen por la zona pueden utilizar la N-225.

Segundo accidente

El segundo accidente tuvo lugar esta madrigada en el kilómetro 380, término municipal de Alcalà de Xivert en sentido Barcelona. A las 3.54 horas volcó un camión, lo que provocó el corte de la circulación. El conductor quedó atrapado, tuvo que ser rescatado y su estado es grave.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil de Tráfico ha establecido alternativas de tráfico por la N-340 en la salida de Torreblanca y en la CV-13.