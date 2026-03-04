Así actuaba la banda que robaba casas en Castellón: piden 19 años de cárcel para sus miembros

Casi 19 años de prisión. Esa es la pena que solicita la Fiscalía para los tres miembros de la banda especializada en el robo de chalets en la provincia de Castellón. Estas son las personas que comparecerán el lunes 16 y el martes 17 de este mes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, pero que no eran las únicas que pertenecían a esta organización.

Para cada uno de los tres procesados se pide un año de prisión por pertenencia a grupo criminal. A esto se unen cinco años y 11 meses de cárcel para cada uno por el delito continuado de robo en casa habitada.

Además de los encausados, también formaban parte del grupo dos menores y un cuarto mayor de edad, que en estos momentos se encuentra en rebeldía procesal, y que era el cabecilla, ya que se encargaba de buscar las casas que asaltar, enviar la información detallada sobre las mismas y dar las instrucciones para perpetrar los hurtos.

'Modus operandi'

Uno de los tres procesados ejercía como enlace entre el cabecilla y otro de los acusados. Este segundo investigado, a su vez, transmitía los datos al tercer implicado y a los dos menores. El líder de la banda recopilaba detalles sobre los inmuebles como la ubicación, si tenían cámaras o había perros y los horarios de los inquilinos.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron en abril de 2025. Así, un día entre el 1 y el 22 de ese mes, las tres personas juzgadas y los dos menores acudieron a una vivienda que había sido ocupada por el cabecilla unos días antes y que usaban para guardar los objetos de los robos que cometían. Para entrar en la vivienda, forzaron la puerta de la verja y la entrada principal, antes de cambiar las cerraduras de algunas puertas.

Cometieron daños por 712,46 euros, que ahora el propietario reclama en este proceso, y sustrajeron numerosos objetos como un perfume Chanel Nº5, un bolso, dos cámaras de fotos o un escáner.

Varios intentos

El día 22 de abril del pasado año, el responsable de la organización le proporcionó al resto de miembros la información sobre un grupo de viviendas en una urbanización. Hasta allí trasladó a los tres imputados y los dos menores, y les explicó que debían llevarse los objetos más valiosos de las propiedades.

Entre las 14.00 y las 14.30 horas, allanaron tres casas. En la primera de ellas, accedió uno de los detenidos con los dos menores y sustrajeron un ordenador portátil. Posteriormente, dos de los acusados penetraron en un domicilio y se encontraron en el interior con una pareja. Ante la presencia de los moradores, se marcharon por la ventana por la que habían entrado sin poder llevarse nada.

Finalmente, ya sobre las 14.30 horas, uno de los acusados y uno de los menores entraron en un tercera chalet pero, tras causar daños en las mosquiteras de las ventanas de un dormitorio, huyeron por el jardín ante la presencia de agentes de la Guardia Civil. Ambos lograron escapar en ese momento.