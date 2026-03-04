Investigan a un interno de la cárcel de Albocàsser por estafar más de 100.000 euros a través de engaños en redes sociales
El hombre contactaba con personas en situación de vulnerabilidad emocional
La Guardia Civil de Onda ha investigado a un varón de 32 años como presunto autor de diez delitos de estafa y tres de usurpación de estado civil, en el marco de la denominada operación Requiall. El investigado, que actualmente se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Castellón II por otros hechos, habría llegado a estafar a sus víctimas más de 110.000 euros aprovechándose de la confianza generada a través de redes sociales.
La investigación se inició tras la denuncia presentada a mediados del pasado mes de noviembre por una de las víctimas. El perjudicado relató que había conocido a una supuesta mujer a través de una conocida red social y que, tras semanas de contacto frecuente, creyó mantener con ella una relación sentimental consolidada.
Según su testimonio, bajo distintas excusas y apelando constantemente a la relación afectiva creada, comenzó a realizar entregas de dinero en efectivo, solicitando préstamos (algunos a nombre de familiares) y a entregar joyas, alcanzando un perjuicio económico superior a los 110.000 euros.
Las gestiones practicadas por los agentes permitieron identificar a un varón como presunto responsable de los hechos y destapar un patrón de actuación reiterado. El investigado contactaba con personas en situación de vulnerabilidad emocional, generaba un vínculo de confianza y, una vez consolidado, iniciaba las peticiones económicas.
Otra víctima
Las pesquisas revelaron además la existencia de otras víctimas, entre ellas un hombre residente en Cantabria que habría sido engañado mediante el mismo procedimiento. También se constató la implicación de terceras personas del entorno del investigado, que actuaban como intermediarias facilitando cuentas bancarias para canalizar el dinero y dificultar el rastreo policial.
Parte de las joyas entregadas por las víctimas fueron posteriormente localizadas en distintos establecimientos de la provincia de Castellón, cuyos propietarios también resultaron perjudicados.
Una vez finalizadas las diligencias, se procedió a la investigación formal del presunto autor, que ya se encontraba en prisión por otros delitos. Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado competente de Nules.
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la cautela ante relaciones iniciadas exclusivamente por redes sociales en las que se soliciten ayudas económicas, especialmente cuando se sustentan en vínculos afectivos creados en un corto espacio de tiempo.
- Luto en Vila-real: Fallece Pepe Meseguer a los 59 años, figura del patinaje y referente empresarial
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- La reina Letizia llega a Castelló: Recibimiento magdalenero al son del bolero de la ciudad
- Stefania, una castellonense viviendo 17 años en Dubái: 'Este conflicto se ve distinto a todos los anteriores
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- La emotiva despedida de Porcelanosa a José Meseguer Basiero: 'Nuestro querido Pepe
- Javier Guillén, director de La Vuelta: «La Vuelta tenía que regresar a Castellón a lo grande, por todo lo alto»