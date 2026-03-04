La odisea de un conductor accidentado en Castellón: más de seis horas herido hasta que fue localizado al borde de un barranco
Lo recóndito del lugar del siniestro complicó su localización
Más de seis horas de pura angustia e incertidumbre. Fue el periodo de tiempo en el que un hombre permaneció ayer atrapado en su coche tras sufrir un accidente en la Vall d'Uixó en el que resultó herido, y que pudo acabar incluso mucho peor.
El siniestro se produjo sobre las 12.00 horas en un camino forestal en la Font de l’Anoueret. El vehículo se quedó junto a un barranco, muy cerca de precipitarse al vacío.
La familia del hombre, alertada por su tardanza, contactó con la Policía Local de la Vall d'Uixó para iniciar su búsqueda. Lo recóndito del lugar del accidente complicó su localización, aunque finalmente se produjo.
Los bomberos tuvieron que intervenir, ante lo complicado del rescate por la inestabilidad del vehículo. Efectivos del parque de la Plana Baixa instalaron cuerdas para acceder hasta el coche y rescatar con seguridad al conductor. El hombre fue trasladado por la ambulancia hasta un centro médico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en Vila-real: Fallece Pepe Meseguer a los 59 años, figura del patinaje y referente empresarial
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- La reina Letizia llega a Castelló: Recibimiento magdalenero al son del bolero de la ciudad
- Stefania, una castellonense viviendo 17 años en Dubái: 'Este conflicto se ve distinto a todos los anteriores
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- La emotiva despedida de Porcelanosa a José Meseguer Basiero: 'Nuestro querido Pepe
- Javier Guillén, director de La Vuelta: «La Vuelta tenía que regresar a Castellón a lo grande, por todo lo alto»