La odisea de un conductor accidentado en Castellón: más de seis horas herido hasta que fue localizado al borde de un barranco

Más de seis horas de pura angustia e incertidumbre. Fue el periodo de tiempo en el que un hombre permaneció ayer atrapado en su coche tras sufrir un accidente en la Vall d'Uixó en el que resultó herido, y que pudo acabar incluso mucho peor.

El siniestro se produjo sobre las 12.00 horas en un camino forestal en la Font de l’Anoueret. El vehículo se quedó junto a un barranco, muy cerca de precipitarse al vacío.

Efectivos de bomberos y Policía Local de la Vall d'Uixó tras localizar al herido. / Consorcio Provincial de Bomberos

La familia del hombre, alertada por su tardanza, contactó con la Policía Local de la Vall d'Uixó para iniciar su búsqueda. Lo recóndito del lugar del accidente complicó su localización, aunque finalmente se produjo.

Los bomberos tuvieron que intervenir, ante lo complicado del rescate por la inestabilidad del vehículo. Efectivos del parque de la Plana Baixa instalaron cuerdas para acceder hasta el coche y rescatar con seguridad al conductor. El hombre fue trasladado por la ambulancia hasta un centro médico.