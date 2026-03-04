Lo 'pillan' en moto sin casco y sin haberse sacado jamás un carnet en Castellón

En moto sin casco... y sin ningún tipo de carnet. Así 'cazó' recientemente la Policía Local de Onda a un hombre que circulaba por esta localidad de la Plana Baixa, según ha podido saber Mediterráneo de fuentes cercanas a la investigación.

Los agentes municipales vieron al motociclista supuestamente sin la preceptiva medida de seguridad para evitar daños graves en accidentes, así que le dieron el alto. Los policías le iban a advertir en un principio de que lo que estaba haciendo podía suponer una infracción grave de circulación, por no llevar la correspondiente protección.

De 39 años

Pero sin embargo, los agentes encontraron mucho más cuando comprobaron los datos del hombre, de 39 años y de nacionalidad india.

Y es que no es que el conductor de la motocicleta no tuviera el carnet en vigor, que no lo tenía, sino que nunca había obtenido ninguna clase de permiso de conducir motos o coches en España.

Citado en los juzgados

Así que el motorista está siendo investigado todavía por delitos contra la seguridad vial. Los efectivos le informaron de la apertura de la investigación contra él.

Además, lo citaron en los juzgados de Nules para el próximo 12 de marzo.