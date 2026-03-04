Sigue el día de caos en las carreteras: otro accidente con dos atrapados en Santa Magdalena de Pulpis obliga a cortar totalmente la N-340

Nuevo accidente en la provincia de Castellón, el cuarto siniestro de cierta entidad que se produce en el día.

Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, un choque frontal en la N-340 a la altura de la localidad de Santa Magdalena de Pulpis ha dejado dos personas atrapadas poco antes de las 17.30 horas. En total, se han visto afectados tres vehículos en este accidente.

Los bomberos del Parque Baix Maestrat, dependientes de la Diputación de Castellón, se han desplazado hasta allí para atender a los posibles heridos.

La N-340 ha quedado cortada en ambos sentidos a la altura del accidente.

Un día complicado

Poco antes, otro accidente en la misma carretera, la N-340, pero en el término municipal de Castelló, también ha dejado al menos cuatro heridos. Y por la mañana ha habido dos siniestros que han obligado a cortar la AP-7 en dos puntos de la provincia.

Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando tenga novedades.