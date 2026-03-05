Detenida una banda especializada en la 'estafa del afilador' que actuaba en Castellón

La Guardia Civil, en el marco de una compleja investigación, ha logrado desmantelar un grupo criminal de carácter itinerante especializado en extorsiones a empresas mediante la modalidad conocida popularmente como la estafa del afilador o del tratamiento de titanio.

La operación, desarrollada de forma conjunta por el Equipo ROCA de Castellón y las Áreas de Investigación de Burriana e Ibi, ha permitido neutralizar a una organización que operaba en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

El "modus operandi": Del servicio gratuito a la extorsión

La investigación se inició tras detectarse un patrón delictivo en empresas locales. Los autores contactaban con los negocios ofertando una prueba gratuita de un supuesto tratamiento de titanio para el afilado de cuchillas industriales.

Una vez realizado el trabajo, los individuos exigían cantidades de dinero desmesuradas por el servicio. Ante la lógica negativa de los empresarios a pagar importes elevados por una prueba que inicialmente era gratuita, los detenidos pasaban a la acción directa, profiriendo graves amenazas contra la integridad física de los trabajadores y propietarios para forzar el pago inmediato.

Localización y fase de explotación

Las pesquisas policiales permitieron identificar a los presuntos autores como miembros de un clan familiar estructurado, con asentamiento habitual en Francia pero dotado de una altísima movilidad geográfica por todo el territorio nacional.

Tras meses de seguimiento, los agentes localizaron a los integrantes del grupo asentados temporalmente en la localidad de Elche (Alicante). En el dispositivo operativo de detención se logró capturar a tres personas como presuntas autoras de delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal.

En el momento de la detención se intervinieron además tres vehículos utilizados para sus desplazamientos y el transporte de la maquinaria, varios teléfonos móviles y el hallazgo de pruebas de convicción que vinculan directamente a los presuntos autores con los ilícitos investigados y las herramientas propias de su actividad.

La operación ha contado con el apoyo de componentes de Seguridad Ciudadana del Puesto de Santa Pola (Alicante). Las diligencias, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.