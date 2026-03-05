Día caótico en las carreteras de Castellón con 4 accidentes, 10 heridos y arterias de tráfico cortadas

Ayer fue un día movido en las carreteras de la provincia de Castellón. Hasta cuatro accidentes de relevancia se sucedieron durante el día, con dos vías como escenario de los hechos. Se trató de la autopista AP-7 y de la nacional N-340, dos de las arterias de tráfico provinciales que durante el miércoles sufrieron cortes: desde por la mañana y durante toda la jornada la AP-7; y ya por la tarde la N-340 con un corte total en ambos sentidos.

En cualquier caso, lo peor fueron los heridos que se produjeron, si bien al cierre de esta edición nadie había fallecido por los siniestros. En total, diez personas resultaron heridas de diversa consideración y tuvieron que ser trasladadas a diversos hospitales a causa de estos cuatro siniestros.

Camiones en los dos primeros

Los dos primeros accidentes afectaron desde las primeras horas del día. De hecho, el primero de ellos ocurrió a las 22.30 del martes, pero sus efectos se hicieron sentir durante toda la madrugada. Ocurrió en término municipal de Moncofa e implicó a dos camiones y un vehículo. En el punto kilométrico 457 de la AP-7, uno de los camiones volcó en sentido Barcelona y cruzó la mediana hacia el otro carril. El conductor del vehículo resultó herido leve y fue trasladado a la Mini Fe de Sagunto.

El segundo siniestro también golpeó a la AP-7. En el kilómetro 380, en Alcalà de Xivert en sentido Barcelona, volcó un camión a las 3.54 horas. El conductor, de 25 años, quedó atrapado, tuvo que ser rescatado y fue trasladado con policontusiones al Hospital de Vinaròs. Este accidente fue el que obligó a cortar durante más tiempo la autopista y a desviar a los conductores por otras vías.

Accidentes múltiples

Ya por la tarde, sobre las 17.00 horas, al menos cuatro personas resultaron heridas con policontusiones después de verse involucradas en un accidente múltiple en la N-340 en la capital, Castelló.

Según informaron a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, la colision afectó a tres vehículos y fue producto de un alcance trasero entre ellos, a la altura del kilómetro 976, en sentido València.

Los servicios sanitarios acudieron prestos al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital General de Castelló, donde fueron atendidos.

También tres vehículos fueron los que se vieron afectados en un accidente ocurrido casi al mismo tiempo en la misma carretera, la N-340, solo que a la altura de Santa Magdalena de Pulpis, vía que ya se encontraba congestionada a causa de los desvíos desde la AP-7 por el siniestro de la madrugada.

El siniestro de Santa Magdalena de Pulpis. / Consorcio Provincial de Bomberos

Según dijeron desde el Consorcio Provincial de Bomberos, un choque frontal dejó cuatro personas heridas poco antes de las 17.30 horas. En el trágico accidente intervinieron dos unidades SVB. Los equipos sanitarios asistieron a 4 personas por contusiones: 2 hombres, uno de ellos de 57 años, fueron trasladados al Hospital de Vinaròs. Por otro lado, una mujer 67 años y un hombre de 70 años fueron llevados hasta el Hospital Clínico de Valencia. Además, los bomberos del Parque Baix Maestrat, dependientes de la Diputación de Castellón, se desplazaron para excarcelar con éxito a los dos heridos llevados al Hospital de Vinaròs. La N-340 quedó totalmente cortada en ambos sentidos alrededor del lugar del accidente.

Todo ello en una jornada complicada, con meteorología cambiante y en la que el viento y la lluvia jugaron su papel, dificultando la circulación.