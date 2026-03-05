La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por robar en un instituto de Burriana

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de varios delitos robos con fuerza cometidos en centros educativos de las localidades de Burriana y Terrassa (Barcelona), en el marco de una actuación coordinada que ha permitido desarticular un grupo criminal especializado en este tipo de delitos.

La operación se inició tras detectarse, a comienzos del pasado mes de enero, un robo con fuerza en un instituto de Burriana, donde los autores lograron sustraer alrededor de 6.000 euros en efectivo. A partir de este hecho, los investigadores iniciaron una exhaustiva labor de análisis que permitió identificar el vehículo utilizado por los delincuentes, tanto para realizar vigilancias previas como para ejecutar el robo y asegurar la huida.

Las pesquisas revelaron que el grupo actuaba de forma organizada y con roles perfectamente definidos. Antes de cometer los robos, realizaban vigilancias sobre los centros educativos, seleccionando aquellos ubicados cerca de vías rápidas de comunicación para facilitar la fuga tras la comisión del delito. El mismo modus operandi fue empleado posteriormente en otro robo con fuerza perpetrado en un centro educativo de la localidad de Terrassa.

Seguimiento

El seguimiento de los sospechosos condujo a los investigadores hasta la provincia de Barcelona, donde finalmente se procedió a la detención de los cinco implicados en la localidad de Cornellà de Llobregat el pasado 29 de enero de 2026. En el momento de la detención, los agentes intervinieron diversas herramientas utilizadas para forzar accesos, así como dinero en efectivo presuntamente procedente de los robos.

Los detenidos son tres varones, dos de 39 años y uno de 34, y dos mujeres de 38 y 25 años. A todos ellos se les imputan dos delitos de robo con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal. Además, se constató que contaban con numerosos antecedentes policiales por hechos similares cometidos con anterioridad, principalmente en la ciudad de Madrid. Uno de los arrestados tenía en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Alcalá de Henares.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Cornellà de Llobregat, en coordinación con el Juzgado de Vila-real.

Noticias relacionadas

La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón