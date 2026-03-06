Seis dotaciones de bomberos trabajan en un incendio industrial en Benicarló

Susto mayúsculo en Castellón. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se han movilizado este viernes por la noche para intervenir en un incendio declarado en una nave industrial de Benicarló.

El incendio se ha declrado sobre las 21.00 horas / Alba Boix

Según ha informado el propio Consorcio a través de su perfil en X, el fuego afecta a la empresa Arcadio Gregori, dedicada a la instalación y equipamiento eléctrico industrial, y se encuentra bastante desarrollado.

Mapa de la zona del incendio.

Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de bomberos y dos unidades de mando, procedentes de los parques del Baix Maestrat, la Plana Alta y la Plana Baixa, que trabajan en estos momentos en las labores de extinción.

Movilizadas 6 dotaciones y 2 unidades de mando del Consorcio Provincial / Alba Boix

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas afectadas.

