Seis dotaciones de bomberos trabajan en un incendio industrial en Benicarló
El fuego se ha iniciado poco después de las 21.00 horas en una empresa dedicada a la instalación y equipamiento eléctrico industrial
Susto mayúsculo en Castellón. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se han movilizado este viernes por la noche para intervenir en un incendio declarado en una nave industrial de Benicarló.
Según ha informado el propio Consorcio a través de su perfil en X, el fuego afecta a la empresa Arcadio Gregori, dedicada a la instalación y equipamiento eléctrico industrial, y se encuentra bastante desarrollado.
Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de bomberos y dos unidades de mando, procedentes de los parques del Baix Maestrat, la Plana Alta y la Plana Baixa, que trabajan en estos momentos en las labores de extinción.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas afectadas.
Información en elaboración
