Condenan a cuatro años de prisión a un ladrón que rompió una máquina de juego y robó más de 1.000 euros en Nules

Un acuerdo de conformidad ha permitido a un ladrón reincidente rebajar la pena de prisión que se le pedía inicialmente, que era de siete años, por un robo de una máquina de juego cometido en Nules. Al final, tras la vista celebrada en noviembre pasado, ha sido condenado a cuatro años de cárcel.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón así lo ha determinado por reconocerse responsable el hombre de un robo con fuerza en las cosas en un establecimiento abierto al público, con la agravante de multirreincidencia y la eximente incompleta de embriaguez, a un hombre que rompió una máquina de un salón de juegos de Nules de la que se llevó 1.166 euros.

La sentencia le impone además una indemnización de 290 euros para la empresa propietaria de la máquina por los daños ocasionados en ésta y de 1.166 euros por el importe del dinero sustraído.

El texto reconoce que el condenado actuó bajo la influencia de bebidas alcohólicas y estupefacientes, y que era consumidor habitual de alcohol, marihuana, cocaína, heroína, éxtasis, LSD, ansiolíticos, setas y fentanilo, lo que alteró parcialmente su voluntad y conocimiento de los hechos.

El proceso

Hasta catorce condenas por robos en los catorce últimos años tiene este hombre que se enfrentaba a su decimoquinto proceso penal desde 2011 en Castellón. Este varón, que había cumplido su último tiempo en prisión a finales de 2023, consiguió estar apenas un año y dos meses sin actuar (o al menos, sin que lo atrapasen por un robo).

La Fiscalía reclamaba para él una pena de 7 años de prisión por otro robo con fuerza, su especialidad, ocurrido en dicha localidad de la Plana Baixa en noviembre de 2024.

El robo

El fiscal, en su escrito de acusación, explicaba que este prolífico delincuente de 37 años que durante estos meses ha estado en prisión provisional realizó su última actuación en Nules. Concretamente, lo hizo en un salón de juegos de esta localidad de la Plana Baixa.

Eran las 23.54 horas y el local de apuestas se encontraba abierto al público, como suele ser costumbre en este tipo de establecimientos. El acusado, «con ánimo de enriquecerse ilícitamente a costa de lo ajeno», según la Fiscalía, se dirigió hacia su presa: una de las máquinas de juego del local, modelo Boomerang Juegging. El ladrón procedió primero apagándola y saliendo del local con sigilo. Cuatro minutos después regresó al salón de juego, donde había clientes, y se valió de un «instrumento punzante» similar a una navaja o un destornillador para forzar la máquina.

El varón consiguió su objetivo y se llevó todo el botín en metálico que había dentro de la máquina: un total de 1.166,10 euros. Se marchó del lugar a toda prisa y las autoridades tardaron unas dos semanas en detenerlo.