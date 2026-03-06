22 conductores pasan a disposición judicial en Castellón en febrero

Durante el pasado mes de febrero por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, se pusieron a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial a un total de 167 conductores: 80 por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 40 son por pérdida total de puntos, 3 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 3 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 34 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 74 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 2 por exceso de velocidad, 5 por conducción temeraria y 6 por conducir con drogas en el organismo.

En la provincia de Castellón se actuó contra 16 conductores por carecer de permiso o licencia y 6 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol

En cuanto a las otras dos provincias, en la de Valencia se actuó contra 38 conductores por carecer de permiso o licencia, 37 por conducir bajo los efectos del alcohol, 4 por conducción temeraria 2 por exceso de velocidad y 6 conducir con drogas en el organismo. Finalmente, en la provincia de Alicante, se actuó contra 26 conductores por carecer de permiso o licencia, 31 por conducir bajo los efectos del alcohol y 1 por conducción temeraria.