La justicia de Castellón da un 'palo' a la Agencia Tributaria al absolver a dos acusados de insolvencia punible

La Audiencia Provincial de Castellón absolvió ayer a dos hombres y una mercantil de la provincia de un presunto delito de insolvencia punible, con una sentencia por la cual el tribunal dejó varios 'recados' a la Agencia Tributaria, que es la entidad que pretendía cobrar una supuesta deuda en este caso.

Y es que el presidente del tribunal ha dejado claro en la sentencia, a la cual ha tenido acceso Mediterráneo, que la presunta deuda tributaria perseguida de unos 108.000 euros prescribió ni más ni menos que en julio de 2016, hace ya casi diez años. Si hubo desviación fraudulenta de capitales por parte de los acusados, el tribunal no puede "entrar a valorar sobre la presunta comisión del delito de insolvencia punible en su modalidad de frustración de la ejecución". La Fiscalía reclamaba para los dos varones castellonenses, de 47 y 76 años y nacionalidad española, tres años de prisión.

Durante el juicio, celebrado el pasado lunes, el abogado Rubén Cobo, encargado de la defensa de uno de los hombres y de la mercantil, centró sus argumentos precisamente en ese punto y citó numerosa jurisprudencia previa en España en sintonía con lo que finalmente ha reflejado también esta dura sentencia para Hacienda.

Derechos fundamentales

"La deuda [...] fue ya declarada expirada por la propia Administración tributaria el 5 de julio de 2016", insiste primero el tribunal. Pero es que además, concluye la sentencia que "la indagación por la Administración Tributaria de las bases de una deuda fiscal prescrita administrativamente, al margen de toda cobertura legal que lo autorice, es un ejemplo paradigmático de vulneración de principios constitucionales y derechos fundamentales".

Añade el tribunal que perseguir este supuesto delito prescrito "resentiría los principios de legalidad, seguridad jurídica y, por supuesto, el derecho a un proceso con todas las garantías".

La sentencia, que es recurrible, indica además que el plazo de la Agencia Tributaria para sancionar es el que "el legislador ha querido expresamente conferir". Recrimina a la Agencia Tributaria que, durante el proceso, "la mención a la indagación de un impuesto de sociedades no era sino el señuelo que se dispuso para reabrir la investigación sobre un hecho tributario prescrito".

En definitiva, Hacienda no tenía "amparo legal" que autorizara su actuación en este caso, que ha mantenido en vilo durante años a los dos acusados, a quienes además se reclamaba una indemnización de 125.000 euros.

El Ministerio Público creía que estos dos hombres, puestos de común acuerdo, vaciaron a propósito su patrimonio mediante una trama de ingeniería financiera.