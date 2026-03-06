Roban a ciudadanos franceses en una gasolinera de Almenara

La rápida coordinación entre varias unidades de la Guardia Civil permitió interceptar en la autopista AP-7 a los presuntos autores de un robo cometido minutos antes en una estación de servicio de Almenara.

Los hechos se produjeron en la tarde del 2 de marzo, cuando la Central Operativa de Servicios alertó a las patrullas en servicio de un robo sufrido a varios ciudadanos franceses en una gasolinera situada en la autovía A-7, a la altura del término municipal de Almenara. Según la información facilitada, los sospechosos habían abandonado el lugar en un turismo de color gris.

Ante la inmediatez de los hechos, guardias civiles desplegados en la zona establecieron un dispositivo de localización.

Dispositivo coordinado en autopista

Con el objetivo de garantizar la seguridad del resto de usuarios y evitar riesgos innecesarios, los agentes organizaron una intervención coordinada por patrullas de Alcalà de Xivert y Orpesa, logrando ralentizar el tráfico de forma controlada hasta generar un entorno seguro donde interceptar al turismo.

Tras dar el alto realizaron las comprobaciones pertinentes y pudieron detener in situ a los ocupantes del mismo.

Robos en áreas de servicio

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios establecidos para la prevención de delitos contra el patrimonio en áreas de servicio de la AP-7 y otras vías de gran capacidad, donde los autores actúan principalmente mediante:

Rotura de ventanillas para sustraer equipajes del interior de los vehículos.

Hurtos al descuido aprovechando distracciones de los ocupantes.

El conocido método del “pinchazo”, consistente en dañar previamente una rueda para provocar la detención del vehículo y simular posteriormente auxilio.

Las víctimas suelen ser, en muchos casos, turistas extranjeros que desconocen el idioma y el entorno, quedando tras el robo sin documentación, dinero ni medios de comunicación.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado competente.