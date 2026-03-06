Roban a ciudadanos franceses en una gasolinera de Almenara
Los tres presuntos responsables fueron interceptados por la Guardia Civil poco después de los hechos
La rápida coordinación entre varias unidades de la Guardia Civil permitió interceptar en la autopista AP-7 a los presuntos autores de un robo cometido minutos antes en una estación de servicio de Almenara.
Los hechos se produjeron en la tarde del 2 de marzo, cuando la Central Operativa de Servicios alertó a las patrullas en servicio de un robo sufrido a varios ciudadanos franceses en una gasolinera situada en la autovía A-7, a la altura del término municipal de Almenara. Según la información facilitada, los sospechosos habían abandonado el lugar en un turismo de color gris.
Ante la inmediatez de los hechos, guardias civiles desplegados en la zona establecieron un dispositivo de localización.
Dispositivo coordinado en autopista
Con el objetivo de garantizar la seguridad del resto de usuarios y evitar riesgos innecesarios, los agentes organizaron una intervención coordinada por patrullas de Alcalà de Xivert y Orpesa, logrando ralentizar el tráfico de forma controlada hasta generar un entorno seguro donde interceptar al turismo.
Tras dar el alto realizaron las comprobaciones pertinentes y pudieron detener in situ a los ocupantes del mismo.
Robos en áreas de servicio
Esta actuación se enmarca dentro de los servicios establecidos para la prevención de delitos contra el patrimonio en áreas de servicio de la AP-7 y otras vías de gran capacidad, donde los autores actúan principalmente mediante:
- Rotura de ventanillas para sustraer equipajes del interior de los vehículos.
- Hurtos al descuido aprovechando distracciones de los ocupantes.
- El conocido método del “pinchazo”, consistente en dañar previamente una rueda para provocar la detención del vehículo y simular posteriormente auxilio.
- Las víctimas suelen ser, en muchos casos, turistas extranjeros que desconocen el idioma y el entorno, quedando tras el robo sin documentación, dinero ni medios de comunicación.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado competente.
- El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento
- Del cierre de tiendas a la fiebre de cafeterías-pastelerías: Santa Gloria abre local en pleno centro de Vila-real
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- El aeropuerto de Castellón duplica este mes su oferta de rutas: vuelos y chollos disponibles desde marzo
- ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
- Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
- Este es el plan B de Castelló para los actos de Magdalena frente a la previsión de lluvias
- La música se cuela en la renta: nueva deducción autonómica de hasta 150 € para instrumentos, partituras y conservatorio