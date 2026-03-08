Un incendio obliga a confinar a varios vecinos y calcina una vivienda en Orpesa
El fuego se ha originado sobre las 20.30 horas, en el número 95 de la calle Velázquez de la localidad
Susto en Orpesa. Un incendio declarado este domingo sobre las 20.30 horas ha afectado por completo a una vivienda situada en la calle Velázquez, número 95, de la localidad costera. Eso sí, pese a que el fuego ha calcinado la vivienda, no se han registrado heridos, tan solo daños materiales.
Según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellónen su perfil de X (antiguo Twitter) el fuego se ha originado en un primer piso de un edificio de cinco alturas, hasta donde se han movilizado efectivos del parque de la Plana Alta.
Desalojo y confinados
Como consecuencia del incendio, la vivienda ha quedado afectada en su totalidad. Además, se ha procedido al desalojo de los vecinos de la primera planta, mientras que las personas que se encontraban en los pisos superiores han sido confinadas en sus viviendas debido al humo acumulado en los pasillos.
Fuentes de la intervención han señalado que, dadas las circunstancias, resultaba más aconsejable mantener confinados a los residentes de las plantas superiores que hacerles bajar por el edificio, tal y como reza el protocolo.
Pese a la aparatosidad del incendio, no se han producido daños personales.
