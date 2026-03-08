Piden 12 años a un entrenador de gimnasio por abusar de una alumna en Castellón

Un hombre se enfrenta a 12 años de prisión por una supuesta agresión sexual ocurrida en febrero de 2023 en una localidad de la provincia de Castellón que Mediterráneo omite para preservar la identidad de la presunta víctima.

La demandante es una joven que ahora cuenta 20 años, pero en el momento de que ocurrieron los hechos que ella denuncia era menor de edad, ya que entonces tenía apenas 17 años, de acuerdo con lo que se indica en el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Castellón, donde se señala que la vista oral será el miércoles, 18 de febrero, en la Sección Primera.

El escenario donde comenzaron las situaciones de supuestos abusos fue un gimnasio, uno de esos lugares donde tantos castellonenses van a hacer ejercicio de forma saludable pero que en ocasiones se terminan convirtiendo en el entorno propicio para conductas sexuales inapropiadas.

El acusado, un hombre de nacionalidad peruana que se encuentra en situación irregular en España, acordó con la joven menor empezar a entrenarla en el gimnasio, siendo él su monitor con el pretexto de ponerse en forma.

El varón trató de «enmascarar en una forma de motivación» las veces que le daba a ella palmadas en el trasero durante los entrenamientos. Molesta y viendo que él seguía haciéndolo, ella le pidió que no le tocara más en esa parte del cuerpo, pero él hizo caso omiso.

Otras veces, acompañaba eas conductas con expresiones:«Tu novio estará con otra, mejor te quedas conmigo que estarás mejor» o «qué culo tienes» eran algunas de las frases que él le espetaba y que motivaron que finalmente ella abandonara el gimnasio, siempre según el relato de los hechos que elabora la Fiscalía.

El momento más grave

No obstante, lo peor sucedió con posterioridad a que ella dejara el centro deportivo. La víctima accedió a cenar y jugar a videojuegos con el varón en casa de él. Mientras estaban jugando, él dejó el mando y, de acuerdo con el Ministerio Público, se abalanzó sobre ella, «colocándole una mano en el cuello, tapándole también la boca y nariz». Con la otra mano, dice el fiscal, «le tocaba entre las piernas [...], llegando a introducirle los dedos en la vagina». Todo ello mientras ella le pedía que parara. Él solo le contestaba «¿estás segura?» y continuaba tocándola.

Por todo ello la menor sufrió lesiones como esquimosis y erosiones en mejillas y cervicales, que tardaron 5 días en curar. Así las cosas, Fiscalía pide para el hombre 12 años de prisión por agresión sexual continuada, así como una indemnización de 6.000 euros.