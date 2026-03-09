Una mujer se enfrenta a 2 años de prisión por un engaño crediticio en Castellón

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón juzgará el miércoles, 18 de marzo, a una mujer de 48 años por un presunto delito de blanqueo de capitales, en un caso que de todas formas presenta varios interrogantes.

La mujer procesada, de nacionalidad española, es la única que se sienta en el banquillo de los acusados castellonense, pero la Fiscalía cree que formaba parte de una trama en la que estaban involucradas más personas. Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta el momento no han dado todos los frutos necesarios y esas otras personas permanecen sin ser identificadas. Así pues, solamente esta española se enfrenta a la justicia.

Le piden cárcel

La Fiscalía Provincial de Castellón, en su escrito de acusación, reclama una pena de dos años de prisión para esta mujer por el supuesto blanqueó de capitales que se cometió tras un engaño por internet, de esos sobre los que muchas veces avisan la Policía Nacional y la Guardia Civil y ante los que hay que estar atentos, pues resulta sencillo caer en estafas on line si no se presta la suficiente atención.

Los hechos denunciados por otra persona en Castellón ocurrieron en octubre de 2022. Un día, la ahora procesada actuó «con propósito de inmediato enriquecimiento» y de manera presuntamente ilegal con la presunta víctima de este delito económico. La persona afectada creía que estaba accediendo a un préstamo que aparecía anunciado en una web. Fue, según la creencia del Ministerio Público, embaucada para realizar varias transferencias bancarias a una cuenta que estaba a nombre de la acusada, quien los recibió conociendo «su ilícita procedencia».

En total, la víctima realizó cuatro transferencias diferentes por valores de 300, 198, 93 y 93 euros. Es decir, un total de 684 euros.

Indemnización

La víctima reclama que se le reintegre la cantidad exacta.

Cabe resaltar que esta accedió a enviar ese dinero como condición necesaria para que le dieran el préstamo.