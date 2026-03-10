Un camión vuelca en un aparatoso accidente en Morella
La carretera está en visible mal estado a la altura del siniestro
Morella
A las 18:10 horas de esta tarde de martes, un camión ha volcado en el kilómetro 55 de la carretera nacional N-232, en el término municipal de Morella.
El suceso se ha producido en el vial en dirección Vinaròs, justo en la recta anterior a la Masía Colomer, en una zona donde la calzada presenta un evidente mal estado.
Este tramo coincide con el área en la que el Ministerio tiene previsto ejecutar las obras de conexión entre la Torreta y el barrio de Hostal Nou, actuaciones que actualmente se encuentran paralizadas.
A pesar de la espectacularidad de la imagen del camión volcado, nadie ha resultado herido.
