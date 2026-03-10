Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión vuelca en un aparatoso accidente en Morella

La carretera está en visible mal estado a la altura del siniestro

El camión volcado este martes en Morella, con la puerta abierta dejada por el conductor tras salir de la cabina.

El camión volcado este martes en Morella, con la puerta abierta dejada por el conductor tras salir de la cabina. / Javier Ortí

Javier Ortí

Morella

A las 18:10 horas de esta tarde de martes, un camión ha volcado en el kilómetro 55 de la carretera nacional N-232, en el término municipal de Morella.

El suceso se ha producido en el vial en dirección Vinaròs, justo en la recta anterior a la Masía Colomer, en una zona donde la calzada presenta un evidente mal estado.

Imagen del camión volcado este martes.

Imagen del camión volcado este martes. / Javier Ortí

Este tramo coincide con el área en la que el Ministerio tiene previsto ejecutar las obras de conexión entre la Torreta y el barrio de Hostal Nou, actuaciones que actualmente se encuentran paralizadas.

A pesar de la espectacularidad de la imagen del camión volcado, nadie ha resultado herido.

