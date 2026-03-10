Un camión vuelca en un aparatoso accidente en Morella

A las 18:10 horas de esta tarde de martes, un camión ha volcado en el kilómetro 55 de la carretera nacional N-232, en el término municipal de Morella.

El suceso se ha producido en el vial en dirección Vinaròs, justo en la recta anterior a la Masía Colomer, en una zona donde la calzada presenta un evidente mal estado.

Imagen del camión volcado este martes. / Javier Ortí

Este tramo coincide con el área en la que el Ministerio tiene previsto ejecutar las obras de conexión entre la Torreta y el barrio de Hostal Nou, actuaciones que actualmente se encuentran paralizadas.

A pesar de la espectacularidad de la imagen del camión volcado, nadie ha resultado herido.