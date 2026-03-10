Un hombre resulta herido tras dar una vuelta de campana con su coche en Castellón

Un varón ha sufrido un aparatoso accidente con su coche este martes al mediodía en la carretera CV-190 en la provincia de Castellón, según han confirmado a Mediterráneo desde la Guardia Civil de Tráfico.

Se trata de la vía que conecta l'Alcora y Sant Joan de Moró y las condiciones meteorológicas, con la lluva cayendo durante toda la mañana, pueden haber jugado un factor clave para el accidente. El siniestro ha ocurrido cuando el vehículo salía de una curva y, sin que se viera involucrado nadie más, ha dado una vuelta de campana.

Volcado en la carretera

El vehículo tipo SUV ha quedado boca abajo, volcado sobre la carretera mojada, pero por fortuna el conductor ha podido salir de su habitáculo.

Los servicios de emergencia han acudido hasta el lugar para darle una primera atención. Tras comprobar que estaba, en principio, herido leve, se lo han llevado al Hospital General de Castelló para proporcionarle más cuidados.

El siniestro ha ocasionado retenciones en la CV-190.