Las amenazas a la identidad digital se multiplican con la evolución de la IA

Mientras más avanza la inteligencia artificial, más probabilidades hay de que los delincuentes la utilicen de manera ilícita para realizar actos de cibercriminalidad. Así lo afirma un informe reciente elaborado por Sofistic, la empresa de ciberseguridad de Cuatroochenta, el grupo tecnológico con sede en el Espaitec de la UJI de Castellón.

Los ciudadanos están expuestos a posibles estafas on line, como son los intentos de phising en el móvil: casi todas las personas han visto ya cómo un mensaje de un supuesto hijo pidiendo dinero, o de una empresa de paquetería que falla al dejar un envío en casa, resultan ser fraudes que pueden llevar a las víctimas a entregar sus datos personales y de cuentas bancarias.

Un riesgo que crece

«La identidad digital se consolida como uno de los principales riesgos de ciberseguridad", inciden.

"El compromiso de credenciales, sobre todo en casos de intrusión es una de las causas de incidentes que más ha crecido en 2025, una tendencia que se agrava con la automatización y la escalada de la IA agéntica», agregan en Cuatroochenta.

Más de 5.500 casos en Castellón

El Instituto Nacional de Estadística detectó en 2025 un total de 5.662 delitos relacionados con el cibercrimen en Castellón, lo que supuso un aumento del 30% respecto a 2024, cuando esta tipología de delitos alcanzó 4.333 casos. La gran mayoría eran estafas.

«La formación y concienciación ha puesto en alerta a las personas usuarias, permitiendo verificar correos fraudulentos», recalcaron en el informe de Softonic, que advierte al mismo tiempo del auge del phishing polimórfico impulsado por inteligencia artificial. Esto es, estafas que generan contenido cada vez más personalizado para un objetivo particular: adaptan el tono del mensaje, el estilo y la narrativa según el perfil de la víctima, todo ello con el fantasma de las estafas con voces falseadas de familiares en el horizonte cercano.

Cada vez se clica menos en fraudes

La parte positiva es que cada vez menos personas, según el estudio, clican en enlaces fraudulentos (-21%) o facilitan credenciales (-9%). Eso sí, una de cada tres personas que recibe un correo de phising aún lo abre.

El informe señala, además, que los jueves son el día en el que se producen más intentos de ciberestafas.