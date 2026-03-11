De Barcelona a robar cobre en Castellón: sorprendidos en la AP-7

La Guardia Civil ha detenido a tres varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, un delito de daños y un delito de pertenencia a grupo criminal, tras ser sorprendidos cuando intentaban sustraer cableado de cobre en la estación de servicio de La Ribera de Cabanes, situada en la AP-7 sentido Barcelona.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de marzo, sobre las 17:50 horas, cuando una patrulla de la Compañía de Castellón se encontraba realizando labores de prevención en la citada área de servicio. Durante el servicio, los agentes observaron una furgoneta estacionada en las inmediaciones de una zona donde se ubican varios transformadores eléctricos y a tres individuos que mostraban una actitud nerviosa ante la presencia policial.

Tras su identificación, los agentes comprobaron que las tres personas contaban con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, concretamente relacionados con la sustracción de cobre en diferentes provincias del territorio nacional.

En la inspección de la zona, los agentes observaron que el área donde se encuentran los transformadores se hallaba vallada y que el candado de acceso había sido arrancado para poder acceder al interior. Asimismo, se comprobó que tres cuadros eléctricos presentaban las cerraduras forzadas.

Igualmente, en las inmediaciones del lugar donde se encontraba estacionada la furgoneta se localizó una arqueta abierta en el suelo con cableado de cobre en su interior, observándose claramente que varios cables habían sido seccionados.

Maquinaria para los robos

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron diversas herramientas ocultas en un compartimento de la furgoneta, presuntamente utilizadas para cometer los hechos delictivos, entre ellas unos cortafríos, una pata de cabra, una llave para abrir torres de cableado eléctrico, una herramienta tipo cutex para pelar cableado y dos destornilladores empleados para forzar cerraduras.

Además, antes de abandonar el lugar, los agentes comprobaron que la puerta corredera de acceso al área de servicio —utilizada habitualmente por vehículos policiales y de emergencia— también había sido forzada, pudiendo corroborar que la furgoneta había accedido previamente por dicha puerta.

Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la detención in situ de los tres individuos, informándoles de los motivos de su detención y de los derechos que les asisten.

Los detenidos son tres varones de edades comprendidas entre los 24 y 41 años, residentes en Barcelona, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

El vehículo utilizado para cometer los hechos fue incautado y depositado en dependencias de la Policía Local de Benicàssim. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia correspondiente.