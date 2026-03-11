Así fue la agresión de un hombre a las dos sanitarias que trabajaban en Magdalena

Una trabajadora sanitaria de CSA Ambulancias resultó herida y otra más fue también objetivo de una agresión durante la noche del lunes de Magdalena, según confirmaron ayer desde la propia empresa y desde el Ayuntamiento de Castelló. Ambas empleadas tienen entre 25 y 30 años y forman parte del servicio especial desplegado para las fiestas fundacionales de la capital de la Plana y recibieron el ataque en plena jornada laboral.

Las dos agredidas se encontraban realizando una atención médica a un chico que había sufrido un percance durante un evento festivo de Magdalena. Todo se desarrollaba de forma corriente hasta que otro varón, de unos 50 años, se abalanzó sobre ellas:a una de las sanitarias le propinó un severo puñetazo en la cara, mientras que a su compañera la cogió del brazo y empezó a zarandearla, aunque en este caso sin llegar a golpearla.

Nada que ver

Cabe resaltar que las mismas fuentes indicaron que el presunto agresor nada tenía que ver con el otro hombre atendido ni, en principio, con ninguna de las dos víctimas del ataque. Por lo tanto, se desconoce por el momento la motivación que tuvo esta persona para atacarlas en pleno servicio, mientras ayudaban a otra persona en su ambulancia, que a todos los efectos es su centro de trabajo. Tampoco ha trascendido el estado cognitivo en el que se encontraba este varón, que al parecer venía de una zona de ocio cercana. Y es que el suceso se prodjo alrededor de las 22.30 de la noche del lunes, una hora en la que los actos callejeros están a pleno rendimiento.

De las dos mujeres, la que recibió el puñetazo en la cara fue quien peor parada quedó, ya que requirió una atención médica posterior y cuenta con un parte de lesiones que acredita su estado. Mientras tanto, su compañera se libró de una agresión mayor y simplemente vivió el susto de que este desconocido irrumpiera por sorpresa en la escena y la cogiese del brazo.

Rápida actuación

La veloz intervención de una patrulla de la Policía Local de Castelló que se encontraba cerca permitió detener al presunto autor de los hechos, que se resistió a ser arrestado. Ahora, pasará a disposición judicial. CSA Ambulancias y el Ayuntamiento de Castelló condenaron con rotunidad la agresión sufrida por las sanitarias.