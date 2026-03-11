Una regleta eléctrica sobrecargada, la causa más probable de un incendio en Nules con evacuados

Una vez más, una regleta sobrecargada, con varios aparatos electrónicos conectados a la vez, se ha convertido en la más probable causa del incendio que se ha declarado este miércoles por la mañana en un edificio de Nules.

La alerta se ha activado poco antes de las 11.30 horas, cuando testigos han llamado a la Policía Local para alertar de que estaba saliendo humo de las ventanas de uno de los pisos del Grupo Inés Alcázar, ubicado en el camí la Mar, junto a las vías del tren.

En concreto, según han confirmado a este periódico fuentes consultadas, la humareda salía del tercer piso de la escalera 6. El grupo mencionado está integrado por varios edificios de viviendas, con tres pisos por planta.

Tras la llamada, la patrulla de la Policía Local ha acudido al lugar de los hechos y al detectar que la escalera estaba llenándose de humo negro, ha trasladado el aviso a los bomberos y ha procedido a evacuar de manera preventiva todas las viviendas de las plantas superiores. Del cuarto al séptimo, es decir doce pisos.

A su llegada al edificio y tras acceder al interior de la casa de la que salía el humo, los bomberos han podido comprobar que el incendio se había iniciado en una regleta donde había móbiles y tabletas cargándose a la vez.

Los bomberos han sofocado el «pequeño incendio», según han descrito las mismas fuentes, y han procedido a ventilar tanto el piso afectado como el resto del edificio. Cuando se ha disipado el humo, los vecinos han podido volver a sus casas. Dada la rápida evacuación y la extinción del incendio, no ha tenido que atenderse a ninguna persona por intoxicación de humo.

Además de Policía Local y bomberos, en la zona del incendio se ha personado una patrulla de la Guardia Civil.

Los expertos recuerdan que las regletas soportan un límite máximo de carga eléctrica y son los dispositivos de uso doméstico con más alertas de seguridad por su mal uso. El sobrecalentamiento, tanto de la regleta como de los enchufes que estén conectados a ella, pueden acabar ardiendo y, dependiendo del lugar de la casa en el que estén ubicados, provocar un incendio.