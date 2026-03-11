Un trabajador herido y atrapado en una zona de difícil acceso en las obras de una escuela de la Vall d'Uixó
Los bomberos trabajan en el lugar
Un empleado de las obras de remodelación del colegio público Sant Vicent de la Vall d'Uixó ha resultado herido este miércoles por la tarde mientras trabajaba.
Según han confirmado fuentes de los Bomberos de la Diputación de Castellón a Mediterráneo, el varón ha caído de una altura equivalente a un primer piso después de un accidente laboral del que, por el momento, se desconocen más datos.
Los bomberos del parque Plana Baixa han acudido al lugar, situado en la calle Octavi Ten i Orenga, porque les han avisado de que el hombre estaba atrapado en una zona de difícil acceso dentro de la propia obra.
Se sabe que el trabajador está herido, pero en estos momentos todavía tratan de sacarlo de esa zona los bomberos.
Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.
