Intenta esquivar un control en Almassora y acaba detenido con cocaína en el coche

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 38 años en Almassora como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de localizar en su vehículo varias dosis de cocaína preparadas para su distribución y una báscula de precisión.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 9 de marzo, cuando agentes que participaban en un dispositivo operativo en vía pública detectaron un turismo que, al aproximarse al control, realizó una maniobra evasiva con la aparente intención de evitar la presencia policial.

Según la información facilitada, el conductor trató de abandonar la zona girando hacia la única salida disponible. Sin embargo, otro equipo de la Guardia Civil que también participaba en el operativo consiguió interceptar el vehículo e identificar a su ocupante.

Droga preparada para su distribución

Tras realizar las comprobaciones oportunas y registrar el coche, los agentes localizaron en su interior 26,64 gramos de cocaína repartidos en varias bolsas, además de una báscula de precisión.

Estos elementos, según la Guardia Civil, apuntan a un posible tráfico de sustancias estupefacientes, por lo que el conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.