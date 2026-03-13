Oleada de robos en masías y casetas de campo de Morella

Varias masías y casetas de campo del término municipal de Morella han sufrido robos durante la pasada noche, en una oleada de hurtos que también ha afectado al campo de fútbol del complejo de la Fábrica Giner.

Según ha trascendido, los ladrones sustrajeron material agrícola, herramientas y diversa maquinaria en diferentes masías del municipio. Asimismo, en varias casetas de campo desaparecieron bienes muy variados, desde productos y material utilizados en huertos hasta máquinas de trabajo, bicicletas y otros enseres personales.

Una de las cerraduras forzadas para acometer los robos. / J. Ortí

En varios de los emplazamientos afectados, los autores forzaron puertas y accesos para poder entrar en los inmuebles. Una vez en el interior, registraron y revolvieron todas las estancias, provocando un importante desorden mientras buscaban objetos de valor.

Los robos también alcanzaron al campo de fútbol del complejo de la Fábrica Giner, donde fueron sustraídos distintos objetos, entre ellos una cafetera y material deportivo, además de otros utensilios.

Desperfectos causados por los ladrones. / J. Ortí

Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.