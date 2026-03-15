460 kilos de 'coca' desde Panamá, un cartel sudamericano y un Porsche Panamera: llega el juicio a los ‘narcos’ de Almassora

La Audiencia Provincial de Castellón será la encargada de juzgar estos próximos 25 y 26 de marzo la macrooperación que en 2023 permitió detener a cuatro presuntos narcotraficantes tras pillarlos con las manos en la masa descargando 460 kilos de cocaína procedente de contenedores desde Sudamérica.

Ocurrió en Almassora y al frente de aquel operativo estuvieron la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, que siguieron a los detenidos desde el puerto de València (adonde llegaron los contenedores sospechosos) hasta una nave industrial almassorina.

Una operación de película

La Fiscalía Provincial de Castellón refleja en su escrito de acusación cómo fue esta operación que parece sacada de una película: el principal acusado es un empresario castellonense con una compañía de importación de chatarra que usaba como tapadera y a quien el día de los hechos incautaron también su Porsche Panamera, con el que circulaba en ese momento. Pero figuran también en la causa la novia de este, de nacionalidad paraguaya y que le ayudaba en las tareas de descarga, según Fiscalía; el cuñado, también de nacionalidad paraguaya; y un trabajador de nacionalidad colombiana que también estaba presente en la nave.

Los cuatro contenedores, además, procedían de Panamá y el Ministerio Público sospecha que detrás de todo este golpe antidroga se encuentra un cartel de narcos latinoamericanos que concentra el 30% de las actividades ilícitas de este tipo en España.

Dentro de cilindros

Los acusados fueron sorprendidos con herramientas con las que pretendían cortar los cilindros, dentro de los cuales se escondía la cocaína en los containers, que la empresa del acusado declaró que contenían «chatarra metálica» pero que, ya en el puerto y siendo revisados con rayos X, fueron confirmados como sospechosos.

Cuando los agentes accedieron a los cilindros, comprobaron que la sorpresa que había dentro de ellos eran 561 paquetes llenos de coca. Una vez analizada, resultaron ser más de 460 kilos de esa droga. Su valor en el mercado negro habría sido de 19,9 millones de euros.

Reclaman 13 años de prisión al principal acusado

Según informó en el momento de la operación Levante-EMV, del mismo grupo editorial, las autoridades panameñas ya habrían detectado una vía de entrada de cocaína al por mayor en València.

La Fiscalía pide para el principal acusado 13 años de cárcel por supuesto tráfico de drogas y blanqueo de capitales, así como una enorme multa de 35 millones de euros.

Para la novia de este, reclama 5 años y medio de prisión, con otra ingente multa de 15 millones de euros. A los otros dos acusados les piden 2 años y 10 meses de prisión y 9 millones de multa.