Una banda se enfrenta a casi 20 años por hacer un ‘vuelco’ a otros ‘narcos’ en Cabanes

Un juez de la Audiencia Provincial de Castellón juzgará del 24 al 27 de marzo a cinco hombres por ocho supuestos delitos que parten de una operación contra el narcotráfico desarrollada entre Castellón y Mataró (Barcelona). Es la segunda vez que se trata de juzgar este caso, pues en noviembre pasado se suspendió la vista oral.

Combinando todas las penas que se reclaman, la Fiscalía pide para cuatro de ellos 19 años y 9 meses, algo menos que los 25 años y 11 meses de prisión que les reclamaban en el primer intento de juicio. Mientras, para el quinto, reclaman un año más: 20 años y 11 meses, debido a sus antecedentes.

Se dedicaban a los 'vuelcos'

Según el fiscal, los acusados formaban un grupo criminal dedicado a hacer vuelcos, esto es, robar a otros narcotraficantes.

El Ministerio Público incide en que, como este tipo de acciones no suelen ser denunciadas por las víctimas, «considerando el contenido sustraído», se ignora si habían realizado operaciones similares.

Lo que sí sabe la Fiscalía es la acción tras la cual cayeron: se produjo en la AP-7, en la Ribera de Cabanes, el 4 de febrero de 2020.

Lo más llamativo de esta banda es su modus operandi.

Disfrazados de la Benemérita

Sus miembros se disfrazaron de guardias civiles, con indumentaria completa y señales luminosas como las que usa la Benemérita. Eran las 0.15 horas de la madrugada cuando avistaron a sus objetivos: dos coches, un Renault Clio y un Seat León, que llevaban vigilando desde Granada. Sabían que esos vehículos transportaban droga.

Los ocupantes del Renault y el Seat pararon en el área de servicio La Ribera-Castellón, cerca del kilómetro 402 de la AP-7.

Cuando el Seat reincorporó su marcha, los acusados arrancaron su BMW X5 y se pusieron en paralelo, embistiéndolo hasta sacarlo de la vía. «¡Alto, Guardia Civil!», gritaron los procesados, vestidos del verde de los agentes, antes de echarles espray pimienta.

El mismo procedimiento usaron un poco más tarde con los ocupantes del Renault, si bien ahí utilizaron armas para amedrentar.

Los dejaron en la cuneta

A todos los integrantes los dejaron en la cuneta y se llevaron los vehículos, con todo su contenido, tanto legal como ilegal. Por cierto, los afectados no reclaman.

Tras todo ello, las fuerzas de seguridad encontraron las guaridas de los acusados en Mataró, con objetos relacionados con el vuelco y uno de los coches robados. También localizaron plantaciones de marihuana y 13 gramos de MDMA.

Les imputan dos robos con violencia; usurpación de funciones públicas; falsedad documental; dos delitos contra la salud pública; defraudación del fluido eléctrico; y pertenencia a grupo criminal.