Las llamas calcinan una vivienda en pleno centro de Benicarló

Un incendio ha calcinado casi por completo, durante este domingo, una vivienda ubicada en el centro de Benicarló. Según ha explicado el Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego se ha declarado en el segundo piso de un edificio de tres alturas, situado en la calle Escuelas Cristianas, 38 de la localidad del Baix Maestrat.

El incendio se ha producido en el centro de Benicarló. / Alba Boix

El aviso se ha producido a las 18.42 horas y, hasta el lugar de los hechos, se han desplazado dos dotaciones de los bomberos provinciales y una unidad de mando del parque del Baix Maestrat. Además, también ha participado la Policía Local de Benicarló y la Guardia Civil en la actuación. En el interior de la vivienda, no había ninguna persona en el momento en el que se ha declarado el fuego. Por su parte, se ha tenido que confinar a los inquilinos del tercer piso.

El incendio, según el Consorcio Provincial, ha afectado a la práctica totalidad del inmueble, y el humo y las llamas se podían contemplar desde la calle. Todavía se desconocen las causas que han producido la combustión.