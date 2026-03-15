Una rotura de tubería corta el suministro de agua en un barrio de Onda y obliga a movilizar a los bomberos

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón se ha movilizado este domingo en Onda para revisar y realizar posibles achiques en garajes inundados después de la rotura de una tubería de agua en la vía pública, una incidencia que ha provocado una fuga importante.

Técnicos de la empresa encargada de la instalación afectada ya están trabajando en la zona y proceden al corte del suministro para evitar males mayores, ya que estaba saliendo mucha agua. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Parque Espadà Millars.

Alerta por viento

La jornada está marcada además por el viento en toda la provincia de Castellón. En Orpesa, los bomberos también han tenido que intervenir después de que el viento destrozara unas vallas metálicas en un aparcamiento, con el objetivo de evitar riesgos mayores.

El episodio meteorológico mantiene activadas varias alertas. AEMET prevé rachas que pueden alcanzar y puntualmente superar los 100 kilómetros por hora en el interior norte y los 80 kilómetros por hora en el resto de la provincia.

Por su parte, el 112 de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta naranja por viento en el interior norte, la alerta amarilla por viento en todo el litoral y el interior sur, y la alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral norte.

A esta situación se suma la preemergencia nivel 3 por riesgo extremo de incendio forestal en toda la provincia. Desde Bombers Dipcas y la Diputación de Castellón insisten en extremar la precaución y recuerdan que está prohibido realizar cualquier tipo de fuego en zona forestal.

Noticias relacionadas

Las rachas más altas registradas este domingo refuerzan ese escenario de inestabilidad. Entre los valores más destacados figuran los 124 km/h en la Pobla de Benifassà, 122 en Vilar de Canes, 117 en Sant Mateu, 116 en Rossell, 114 en Xert, 108 en Tírig y 100 en Catí y Xodos. También se han registrado 98 km/h en la Serratella y 97 en Llucena.