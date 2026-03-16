Empieza el juicio por los robos en la urbanización de María Cristina: «Vi que se tiraba al pantano a huir y me tiré yo a cogerlo»

Ha empezado entre reproches este lunes el juicio contra el supuesto grupo criminal que según la Fiscalía Provincial de Castellón llevó a cabo varios robos en abril de 2025 en casas de la urbanización del pantano de María Cristina. Se trata del conocido caso de los presuntos ladrones que intentaron huir nadando a través del embalse, con la mala suerte de que uno de ellos tuvo problemas para mantenerse a flote y hubo de ser rescatado por los Bomberos de la Diputación de Castellón antes de ser detenido por la Guardia Civil y la Policía Local de l’Alcora, donde ocurrió todo.

«Vi que el ladrón se tiraba al pantano a huir y me tiré yo también a cogerlo», ha declarado uno de los testigos, un vecino afectado, policía fuera de servicio, sobre una actuación que a la postre sirvió para atrapar a uno de los acusados.

Choque entre los acusados

Uno de los procesados, acusado de ser uno de los cabecillas de la trama como encargado de reclutar a otras personas y ofrecerles dinero para robar, no solo ha negado cualquier implicación en los hechos sino que le trasladó la responsabilidad a otra de las acusadas, la única mujer enjuiciada en este caso, que negaba con la cabeza mientras escuchaba el testimonio. «Marchaos que esta chica os meterá en problemas», ha asegurado el principal acusado que le dijo a los otros encausados cuando los vio con esta mujer.

Este hombre, de nacionalidad española, ha reconocido que entró a la vivienda del pantano que él mismo tenía okupada y se encontró con que allí se encontraba la mujer, también española, junto a otros cuatro jóvenes, todos magrebíes. De esos cuatro chicos, dos de ellos están acusados en este proceso judicial y otros dos ya han sido condenados por estos mismos hechos en un proceso paralelo en un juzgado de menores, puesto que aún no han cumplido la mayoría de edad. Recibieron una pena de un año de libertad vigilada.

Niegan los hechos

El principal acusado y okupante de la casa ha dicho no tener nada que ver con los robos, indicó que le dijo al grupo que «se marchara de la casa». «Incluso les dije de llevarlos yo mismo a Castellón, si lo necesitaban», ha subrayado, algo que otros implicados reconocieron como cierto. Ha insistido en que no conoce de nada a los jóvenes, más que de ese día, aunque sí había tenido trato previo con la mujer acusada.

Otro acusado más ha comparecido este lunes (el resto lo hará este martes) y también ha negado haber tenido relación con los robos. Si bien es hermano de uno de los chavales condenados en tribunal de menores, él ha sostenido que se marchó de la casa okupada con la firme voluntad de esquivar cualquier tipo de problema y simplemente se encontraba esperando el autobús para volver a Castellón cuando las autoridades lo detuvieron como presunto ladrón. «Todo lo que dice ella [la acusada] es mentira, para mandarnos a la cárcel», ha incidido. Este martes llegará el turno de declarar de esta acusada.

La Fiscalía sostiene que todos ellos formaban un grupo criminal con roles distribuidos que robó en varias casas habitadas. De hecho, varios efectos robados, como un portátil y fragancias de marca, fueron recuperados de manos de la procesada. Piden siete años de prisión para cada uno.