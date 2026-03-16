Un robo con violencia donde nunca pasa nada: detenido un hombre acusado de asaltar a una persona de 83 años en un pequeño pueblo de Castellón

La Policía Local de Montanejos, en colaboración con la Guardia Civil, ha participado en la detención de una persona como presunta autora de un robo con violencia ocurrido el pasado sábado a una persona de 83 años mediante el método del tirón en la localidad castellonense de Cirat, según han informado este lunes.

Como consecuencia del suceso, la víctima sufrió diversas lesiones y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para su valoración médica, según ha informado el Ayuntamiento de Montanejos en un comunicado.

Tras recibirse el aviso a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil, las patrullas que en ese momento se encontraban realizando un control preventivo de vehículos en Montanejos activaron de inmediato un dispositivo de localización del vehículo presuntamente implicado en los hechos.

Localizaron el turismo

Pocos minutos después, los agentes lograron localizar un turismo cuyas características coincidían con las facilitadas, por lo que procedieron a su interceptación en las inmediaciones de la estación de servicio del municipio.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, se procedió a la detención del conductor como presunto autor del robo con violencia. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde se instruyen las diligencias correspondientes para su puesta a disposición judicial. Según las investigaciones, el detenido estaría siendo buscado por su presunta vinculación con una organización delictiva.

Otra batida

De forma paralela, la Policía Local de Montanejos realizó una batida por diferentes zonas del municipio con el objetivo de localizar a otra persona que presuntamente podría estar implicada en los hechos.

Desde la Policía Local de Montanejos se ha destacado la rápida coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, que permitió la intervención inmediata y la detención del presunto autor en un corto espacio de tiempo.

Asimismo, se ha recordado a la ciudadanía la importancia de comunicar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ha agradecido la colaboración ciudadana.