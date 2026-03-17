Así fue el sonado caso de los robos del pantano de l'Alcora que se juzga en Castellón: de querer huir nadando a casi ahogarse

Este lunes comenzó en la Audiencia Provincial de Castellón el juicio de uno de los casos más sonados entre los que ocurrieron en la provincia de Castellón en 2025. Fue el 22 de abril del pasado año y tuvo lugar en la urbanización del pantano de María Cristina de l'Alcora. Este martes continúan las declaraciones de testigos y acusados (hay cuatro procesados en esta causa, toda vez que otros dos menores de edad ya han sido condenados en un tribunal de menores) y está previsto que quede visto para sentencia.

Todo ocurrió un martes, poco antes del mediodía. Parecía un día normal y tranquilo como los que la urbanización acostumbra a tener, pero varios vecinos divisaron a personas en actitud que consideraron sospechosa. Al final, llevaban razón, pues un grupo de personas robó en varios chalets e intentaron acceder a otros más, según la versión de las autoridades y de la Fiscalía. Sin embargo, la rápida colaboración de los vecinos con la Guardia Civil y la Policía Local de l'Alcora evitó más robos y permitió detener a los responsables.

Colaboración vecinal clave

A las 14.00, con una colaboración ciudadana que resultó clave según especificaron las autoridades en su día, el dispostivo policial ya estaba sobre la pista de los sospechosos. Estos se dispersaron por la zona, lo que obligó a detenerlos uno por uno.

Dio la casualidad de que entre esos vecinos había varios agentes de policía fuera de servicio que, de todas formas, se implicaron en la búsqueda.

Entre los vecinos de esta urbanización de l'Alcora había varios agentes policiales que, pese a no estar de servicio, han colaborado aportando su experiencia profesional. Fueron un agente de la policía autonómica y dos policías locales más, uno destinado en Vila-real y otro en Castellón.

Según el relato de testigos y fuerzas de seguridad, la persecución resultó toda una odisea: uno de los ladrones se cortó con los cristales de una ventana, otro fue mordido por un perro y otro más se tiró al agua del pantano siendo capturado.

Escape frustrado

El episodio más sorprendente lo protagonizó otro sospechoso que tuvo la misma idea que su supuesto compañero de grupo criminal. Así, este joven, tratando de escapar, decidió cruzar nadando el pantano de María Cristina, que se encontraba lleno. El joven se quedó sin fuerzas y tuvo que ser rescatado por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, desplazados desde los parques de Plana Baixa y l'Alcalatén. Fue detenido a la salida, pero tuvo que ser trasladado al Hospital General de Castelló para recibir atención médica después de su huida frustrada.

Se recuperaron diversos objetos sustraídos, como un ordenador portátil y fragancias y los implicados fueron detenidos, enfrentándose ahora a siete años de prisión por supuesta pertenencia a grupo criminal y robo continuado en casa habitada.

Los residentes calificaron la operación, incluyendo el rescate en el pantano, como un suceso de película. Este hecho ha alterado notablemente la convivencia en la urbanización más grande del término municipal de l'Alcora, habitada por más de 200 familias.