Los bomberos estabilizan un incendio forestal en Navajas
La rápida actuación de los efectivos ha permitido dejar sin llama la zona antes de que pasase a mayores
Los Bomberos de la Diputación y los efectivos de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana han estado prestos este mediodía de martes para estabilizar un incendio que ha puesto en alerta a Navajas.
Se ha tratado de un incendio que finalmente ha afectado a zona forestal, aunque en un principio se había informado que era solo de vegetación.
Una hora hasta la estabilización
El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón ha informado de la movilización hacia el incendio en esta localidad del Alto Palancia a las 12.33 horas.
Gracias al rápido trabajo de los profesionales, a las 13.33 horas tanto la Diputación como Emergències de la Generalitat decretaban que el fuego estaba estabilizado y que ya no había llama en esta zona arbolada.
Cuatro dotaciones y dos medios aéreos
Para lograr estabilizarlo se han desplegado en el lugar una dotación de los Bomberos de la Diputación, dos dotaciones de Forestals GVA y dos medios aéreos de también de la Generalitat, que en concreto han sido un helicóptero con unidad de bomberos helitransportados y un avión. También ha habido sobre el terreno un coordinador forestal.
Los medios desplazados continuaban trabajando sobre las 14.00 horas para conseguir la extinción definitiva del incendio y evitar que se volviera a reproducir.
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