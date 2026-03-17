Rescatan con helicóptero a una mujer herida en la Cueva Negra de Montanejos
Una lesión sufrida mientras paseaba por la montaña impedía a la afectada caminar
Los bomberos han rescatado este martes por la tarde con éxito a una mujer que había sufrido una lesión en una pierna al salir a pasear por la montaña en Montanejos, según han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos en sus redes sociales.
El incidente ha sucedido en la zona de la Cueva Negra de esta localidad del Alto Mijares, cuando la afectada ha experimentado un grave percance y ha quedado sin ni siquiera poder seguir caminando.
A causa de ello, la mujer ha llamado a Emergencias y se ha activado el dispositivo de rescate que suele ser habitual en estas situaciones.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero de rescate de Emergències 112 de la Generalitat Valenciana, una unidad de Bomberos de la Diputación del Parque Alto Palancia y el equipo de Unidad de Rescate de Montaña, también dependiente de la Diputación.
La mujer ha recibido más tarde atención médica de parte de los servicios sanitarios, al llegar a la helisuperficie de Montanejos.
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