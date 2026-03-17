Sorpresa en Castellón al cambiar de versión la principal acusada por los robos del pantano de l'Alcora: "La Guardia Civil me hizo firmar algo que no dije"

Visto para sentencia en Castellón el juicio contra los cuatro supuestos autores de robos con fuerza en varias viviendas de la urbanización del pantano de María Cristina en l'Alcora. Todo ha quedado este martes a diposición de lo que decida el tribunal, no sin antes haberse vivido en la sala de la Audiencia Provincial un sorprendente giro de guion.

La principal acusada por los hechos, considerada hasta ahora por Fiscalía como la cabecilla de una supuesta organización criminal que reclutó a varios jóvenes para robar en chalets junto a su expareja, había declarado con anterioridad diversas cosas clave para el proceso: que los cuatro acusados (más los dos adolescentes ya condenados en otro proceso en el tribunal de menores) formaban una organización criminal; que su expareja era el jefe; y que pagaban al resto de integrantes entre 200 y 600 euros por robar en viviendas. Así lo había declarado hasta en dos ocasiones, primero ante la Guardia Civil de l'Alcora y más tarde con una ratificación de esa declaración inculpatoria en sede judicial.

"Yo firmé y ya está"

Pero este martes todo cambió. "La Guardia Civil me hizo firmar el papel [la declaración] para salir en libertad. Yo firmé y ya está, me dijeron firma y ya está", ha asegurado la acusada, una mujer española de unos 30 años, con antecedentes penales pero también un complicado historial personal previo de violencia por parte de su padre.

Según esta mujer, los agentes le dijeron que si firmaba el documento y colaboraba podría salir sin ser detenida, mientras que el resto de los detenidos se quedaba en calabozos.

El fiscal del caso criticó con dureza este cambio de versión, ya que según él demuestra la "maldad" de la joven al implicar al resto de acusados: su expareja, también de nacionalidad española, y otros cuatro jóvenes de nacionalidad marroquí. "Ella nos ha hecho creer que los taquígrafos de la Guardia Civil se inventan las cosas del aire. Si hubiera mantenido su versión, podría haber tenido una rebaja de pena. Pero se ha desdicho y ha perdido una oportunidad, tiene que ser condenada con más fuerza porque ha dicho cosas malas de las otras personas y ha hecho daño a gente. Esta persona ha ensuciado el procedimiento y ha complicado que se sepa lo que pasó ese día", ha lamentado el fiscal.

La Fiscalía carga contra ella

Lo cierto es que a raíz del cambio de versión ha quedado debilitada la acusación de organización criminal, así que Fiscalía ha tenido que retirarla y dejar el caso en robo con fuerza en casa no habitada y tres robos continuados en casas habitadas, lo cual rebaja de manera considerable la pena inicial de siete años de prisión que se pedía. Era el testimonio de ella ante la Guardia Civil lo que permitía pensar que todos formaban un grupo criminal y ese testimonio fue de hecho el que los tuvo a todos en prisión preventiva. "He estado amenazada un año por mi expareja", ha insistido ella para justificar su cambio de declaración. Ha salido a relucir en la vista oral la teoría de una posible venganza de ella a su expareja que habría incluido inculparlos a todos de los robos.

Por otro lado, la mujer ha tenido que ser llamada al orden por el juez varias veces tras increpar al fiscal ("Te voy a preguntar algo yo a ti", le ha espetado al fiscal siendo cortada inmediatamente por el juez) y gritarle a uno de los abogados defensores.

Piden la absolución

Por su parte, los abogados defensores, que han pedido la absolución de sus patrocinados, han cuestionado el accionar de la Guardia Civil de l'Alcora. Uno de ellos, que defendía a otro acusado, ha llegado a decir que le "resulta bastante creíble que a la acusada se le ofreciera la posibilidad de irse a casa si firmaba lo que le ponían por delante", lo cual le parece "lamentable" y le hace "perder confianza en las instituciones".

"Esto no era una banda ni era nada, fue una mala decisión que tomaron ellos", ha dicho otra de las letradas defensoras, haciendo también referencia a que varios acusados se conocieron entre sí ese mismo día. Cabe recordar que los hechos pusieron en alerta a la urbanización el 22 de abril de 2025 y que se consiguieron recuperar objetos que de hecho habían sido robados de dos viviendas.

Sobre el otro principal acusado, su abogado también pidió la absolución puesto que, aunque él reconoció que okupaba uno de esos chalets robados en l'Alcora, lo que se enjuiciaba ahora eran los presuntos robos y, según él, "la prueba practicada no es suficiente" para condenarlo.