Susto en la AP-7 en Cabanes tras un alcance entre dos vehículos
Se temió que pudiera haber personas atrapadas
Dos vehículos han sufrido este martes cerca del mediodía, a las 11.50, un accidente en la autopista AP-7 a la altura del término municipal de Cabanes, según han informado desde Tráfico y los Bomberos de la Diputación de Castellón.
En un principio, los bomberos del Consorcio Provincial del Parque Plana Alta se han desplazado al lugar ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas, pero por fortuna estas pudieron salir por su propio pie.
Una SAMU ha acudido al lugar, según el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU), pero finalmente no ha habido traslado de heridos.
Según los bomberos, dos personas se encontraban afectadas pero sus heridas eran tan leves que ni siquiera fue necesaria una atención más allá de lo que los sanitarios han realizado en el punto del accidente, en sentido Castellón.
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