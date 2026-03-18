Un grupo de perros causa el caos en Burriana: matan gallinas y causan heridas graves a otro can

La Guardia Civil investiga a un vecino de Burriana como presunto responsable de varios delitos por la falta de control de sus perros, después de que los animales protagonizaran distintos incidentes en parcelas próximas a la finca donde se encontraban.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Burriana, tras recibir diversas denuncias vecinales que alertaban de ataques a otros animales y daños en propiedades colindantes.

Entre las consecuencias de estas fugas se registraron ataques a animales domésticos, entre ellos la muerte de varias gallinas, así como daños materiales en vallados y cerramientos de fincas cercanas.

Un perro gravemente herido tras un ataque

El episodio más grave tuvo lugar durante el pasado mes de febrero, cuando los perros atacaron a otro can de pequeño tamaño. El animal sufrió lesiones de gran gravedad, entre ellas fracturas vertebrales y daños neurológicos compatibles con mordeduras.

Debido a la gravedad de las heridas, el perro tuvo que ser hospitalizado y continúa recibiendo tratamiento veterinario especializado. Según los informes médicos incorporados a la investigación, el animal presenta importantes dificultades para caminar.

Durante la investigación, los agentes constataron que el propietario de los perros había sido advertido en varias ocasiones sobre la necesidad de adoptar medidas eficaces para evitar las fugas de los animales. Estas advertencias constaban en actas y denuncias tramitadas previamente por la Policía Local.

Pese a ello, según las diligencias policiales, el investigado no habría adoptado las medidas necesarias para garantizar el control de los perros, lo que habría permitido que continuaran escapando y deambulando libremente por la zona, generando riesgos tanto para otros animales como para la seguridad de los propios perros.

Por estos hechos, el pasado 7 de marzo los agentes investigaron al propietario como presunto autor de un delito contra los animales —por maltrato derivado de la omisión de los deberes de custodia y control— y de un delito de daños.

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Responsabilidad en la tenencia de animales

Desde la Guardia Civil recuerdan que la "tenencia de animales conlleva una responsabilidad directa por parte de sus propietarios, quienes deben garantizar en todo momento su adecuada custodia y control para evitar que puedan causar daños a terceros o poner en riesgo su propia integridad".