Los consejos de la Guardia Civil si eres víctima de un robo en la calle como el de la jubilada de Cirat

El robo violento que sufrió el pasado sábado 14 de marzo una jubilada de 91 años de Cirat, que contó en Mediterráneo la rabia que le dio dejarse engañar por la presunta ladrona que la atracó por el método del tirón, ha llevado a la Guardia Civil a recordar una serie de recomendaciones si se es víctima de un delito similar. "Me recuerdas a mi madre, te voy a dar un abrazo": tras esas palabras, vino el robo en el que la señora de Cirat terminó en el suelo y herida en un ojo.

Lo primordial en un robo con el método del tirón es, según la Benemérita, no oponer fuerte resistencia para evitar ser arrastrado.

Tras el robo, indican que hay que llamar a las autoridades cuanto antes e informar de todos los datos que recuerden. En esa llamada, comunicar si se han sustraído tarjetas bancarias, y cambiar las cerraduras de casa si lo que se han llevado son las llaves.

En cuanto a las pautas de prevención, la Guardia Civil aconseja "caminar por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared" y "usar bolsos de asa o que no lleven correa". Por otro lado, piden "evitar hacer ostentación de joyas u objetos de valor".

Y, con el recuerdo de la mujer de Cirat en mente, apuntan que "no hay que aceptar ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que le parezca".

Como también le ocurrió a la víctima del Alto Mijares, a quien primero le dijeron si quería donar dinero para niños en África, aseguran que hay que "desconfiar siempre de quien llame a su puerta diciendo representar a un organismo público o asociación humanitaria".

Si el robo es en casa

La Guardia Civil añade que hay que desconfiar de "los servicios técnicos que no hayan sido solicitados" por la familia o por usted, así como identificar a los empleados que con su autorización entren en casa.

Repiten que el caso de los engaños con organizaciones humanitarias falsas también se puede dar en domicilios, por lo que hay que extremar la precaución en todo momento.

Robos en el cajero

Los cajeros automáticos también son lugares que se prestan para que los delincuentes se aprovechen de los ciudadanos, sobre todo de personas más vulnerables, como es el caso de las personas mayores.

"Si tiene que utilizar un cajero automático, no lleve anotadas las claves de sus tarjetas, procure memorizarlas. Vigile siempre los alrededores y no saque grandes cantidades de dinero", dijeron.

Recuerdan que siempre es mejor domiciliar los pagos mensuales para evitar salir a la calle con dinero en efectivo. Asimismo, aconsejan "ir acompañado cuando haya que firmar documentos, tenga que realizar cobros o pagos de cierta importancia".

Cuidado en internet

Las nuevas tecnologías cada vez son entornos más inseguros, incluso para aquellos que tienen conocimientos previos, pues los casos de phising (estafas on line) están cada vez más perfeccionados. La introducción de la inteligencia artificial permite, como observó un estudio castellonese de Cuatroochenta, que los engaños sean más personalizados todavía.

"No confíe en supuestos mensajes de su banco en los que le soliciten sus claves secretas o los números de sus tarjetas bancarias", indicaron desde la Guardia Civil.

Tampoco recomiendan comprar "en páginas que no garanticen la seguridad" de los datos personales. Por supuesto, subrayan que hay que ser precavido con los datos personales que se comparten en las redes sociales.

Por último pero no menos importante, la Guardia Civil insiste en que se desconfíe de "grandes ofertas o chollos a través de la red".