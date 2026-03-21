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Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la CV-190 a su paso por Llucena

Los bomberos han actuado ante la posibilidad de que hubiera alguna persona atrapada en el interior del vehículo

Una imagen del automóvil siniestrada en la CV-190, a la altura de Llucena.

Una imagen del automóvil siniestrada en la CV-190, a la altura de Llucena. / SIAB

Iván Fernández

Iván Fernández

Castelló

Cuatro personas han sido atendidas en un accidente de tráfico que se ha producido sobre las 17.45 horas en el término municipal de Llucena. El vehículo ha volcado en la calzada lo que ha producido heridas de diversa consideración en los ocupantes del automóvil. Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, el incidente viario se ha producido en el kilómetro 16 de la CV-190.

Los bomberos han actuado en el interior del vehículo accidentado.

Los bomberos han actuado en el interior del vehículo accidentado. / SIAB

En un principio, ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el interior del coche siniestrado, se han desplazado bomberos de los parques de la Plana Baixa y l'Alcalatén hasta el lugar del accidente. Sin embargo, no han tenido que realizar excarcelación, ya que ninguno de los integrantes del vehículo ha quedado atrapado. Por eso, han procedido a neutralizar riesgos en el turismo.

El Consorcio también ha señalado la intervención de los equipos médicos para ofrecer atención a los accidentados. En estos momentos, se procede a la retirada del coche de la vía.

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