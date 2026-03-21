Un menor, condenado a dos años por asestar una cuchillada en el glúteo a un hombre en Vinaròs

Una pelea en un establecimiento de hostelería de Vinaròs acabó en julio del año pasado con un hombre de 43 años herido por arma blanca. El autor de la cuchillada en el glúteo fue un menor de edad, que tenía 17 años en el momento de la agresión y que admitió los hechos durante el juicio.

En el altercado participaron también otros jóvenes mayores de edad, que fueron detenidos por la Guardia Civil, aunque la agresión con arma blanca fue cometida por el menor, según quedó acreditado en la vista.

Sentencia tras un acuerdo

El Tribunal de Menores de Castellón ha acordado ahora para el joven una medida de dos años, después de una sentencia dictada de conformidad.

La resolución le considera autor de un delito de lesiones y rebaja así la calificación inicial que mantenían la acusación particular y la Fiscalía, que reclamaban una condena por tentativa de homicidio y lesiones graves. Así lo ha detallado el letrado Vicente Monzó, que ha ejercido la defensa.

Internamiento e indemnización

Según lo acordado, el menor deberá cumplir 11 meses de internamiento en un centro específico y otros 13 meses en régimen de libertad vigilada.

Además, sus progenitores tendrán que hacer frente al pago de una indemnización de 25.000 euros para la víctima.