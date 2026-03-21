Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Historia plaza de las PinturasEstafa administrativa CastellónNueva tienda CastellónCalendario 2027Barreras discapacidadAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Un vehículo se prende fuego mientras circula por Nules

El siniestro tuvo lugar en la CV-18

Los bomberos, en plena intervención.

Los bomberos, en plena intervención. / Consorcio Provincial de Bomberos

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Bomberos del parque de la Plana Baixa extinguieron ayer por la noche un incendio declarado en un vehículo en Nules.

Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, la intervención se produjo a las 21.30 horas. El fuego se inició mientras el coche estaba en circulación por la CV-18.

Noticias relacionadas

El conductor de vehículo salió ileso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents