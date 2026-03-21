Un vehículo se prende fuego mientras circula por Nules
El siniestro tuvo lugar en la CV-18
Bomberos del parque de la Plana Baixa extinguieron ayer por la noche un incendio declarado en un vehículo en Nules.
Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, la intervención se produjo a las 21.30 horas. El fuego se inició mientras el coche estaba en circulación por la CV-18.
El conductor de vehículo salió ileso.
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