Espectacular rescate en L’Alcora: evacúan a una senderista en helicóptero

Una mujer de 52 años de edad ha tenido que ser rescatada por el helicóptero del Centre Coordinació d'Emergències de la Generalitat valenciana después de sufrir una lesión en el tobillo, mientras practicaba senderismo en el término municipal de l'Alcora. La accidentada transitaba por la ruta que une Sant Vicent con Sant Cristòfol cuando ha padecido el percance que ha obligado a los servicios de emergencia a actuar.

Una captura de pantalla del vídeo del rescate de la mujer accidentada en l'Alcora. / SIAB

El aviso en el CICU se ha producido a las 10.44 horas y, para las labores de salvamento, se han movilizado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón de los parques de la Plana Baixa y del Espadà Millars. También ha participado un equipo de la Unidad de Rescate Médico.

Para poder evacuar a la mujer, el helicóptero de la Generalitat se ha desplazado hasta el camino forestal. Además, un vehículo de Soporte Vital Básico (SVB) ha participado en el operativo para transporte a la lesionada hasta el Hospital General de Castellón.