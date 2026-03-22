Herida una menor en Castellón tras sufrir un accidente en patinete a 85 km/h
La joven tuvo que ser trasladada a un hospital
Una menor tuvo que ser ayer por la noche trasladada a un hospital tras sufrir un accidente de circulación en patinete a una velocidad muy elevada en Orpesa.
Según fuentes de la Policía Local, agentes acudieron a un aviso de un siniestro de circulación. Tras las comprobaciones pertinentes constataron que el vehículo alcanzaba una velocidad de hasta 85 km/h, "por lo que no puede ser considerado un Vehículo de Movilidad Personal (VMP), conforme a la normativa actual", indican.
Este registro supera con mucho el límite permitido para este tipo de medio de transporte, que no debe sobrepasar los 25 kilómetros por hora.
"Recordamos la importancia de respetar la normativa y utilizar únicamente vehículos homologados, así como extremar la precaución en la vía pública", añaden desde la Policía Local.
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