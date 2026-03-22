Herida una menor en Castellón tras sufrir un accidente en patinete a 85 km/h

Una menor tuvo que ser ayer por la noche trasladada a un hospital tras sufrir un accidente de circulación en patinete a una velocidad muy elevada en Orpesa.

Según fuentes de la Policía Local, agentes acudieron a un aviso de un siniestro de circulación. Tras las comprobaciones pertinentes constataron que el vehículo alcanzaba una velocidad de hasta 85 km/h, "por lo que no puede ser considerado un Vehículo de Movilidad Personal (VMP), conforme a la normativa actual", indican.

Este registro supera con mucho el límite permitido para este tipo de medio de transporte, que no debe sobrepasar los 25 kilómetros por hora.

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"Recordamos la importancia de respetar la normativa y utilizar únicamente vehículos homologados, así como extremar la precaución en la vía pública", añaden desde la Policía Local.