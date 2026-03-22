Un hombre con la mano atrapada en una radial moviliza a los bomberos en Figueroles

Los bomberos han tenido que movilizarse en la tarde de este domingo para liberar la mano de un hombre que había quedado enganchada en una radial. Los hechos se han producido sobre las 16.00 horas en Figueroles cuando el varón, que trabajaba en su domicilio con la máquina, ha visto cómo su mano quedaba atrapada.

El hombre ha salido a la calle a pedir ayuda que es cuando se ha producido el aviso al Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló. Hasta la localidad se han desplazado efectivos de los parques de la Plana Baixa y l'Alcalatén. Estos han trabajado para retirar la mano de la radial causando el mínimo daño posible. También se han movilizado servicios sanitarios para atender a la persona accidentada.

Durante la intervención en las que han desmontado partes de la herramienta, los bomberos han visto que el varón tenía atrapado el dedo pulgar de la mano izquierda. El médico que ha atendido el suceso ha recomendado no retirar la radial por completo, ya que podría provocar una abundante hemorragia.

Así, se ha inmovilidad la máquina y se ha trasladado al hombre accidentado al Hospital General de Castellón, donde se le opera con el objetivo que salvarle el dedo.