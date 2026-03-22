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Las llamas devoran una vivienda en la carretera entre Alqueries y Burriana

El incendio era visible para los conductores que transitaban por el vial

Vídeo: Incendio en Les Alqueries carretera hacia Burriana

Vídeo: Incendio en Les Alqueries carretera hacia Burriana

Mediterráneo

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han actuado en la extinción de un incendio que se ha declarado sobre las 19.00 horas de este domingo en la carretera que une Alqueries con Burriana. El espectacular fuego, que era visible para los conductores que transitaban por el vial, ha afectado una chabola construida con palés de madera en un edificio deshabitado.

Las llamas han calcinado la chabola construida con palés de madera.

Las llamas han calcinado la chabola construida con palés de madera. / SIAB

El servicio ya se ha dado por finalizado y no ha ninguna persona afectada.

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Mapa que muestra la ubicación de la vivienda.

Según han explicado los bomberos provinciales, la construcción que ha ardido en este suceso se halla cerca de la estación de trenes de Burriana-Alqueries. Todavía se desconocen las causas del incendio y los efectivos del parque de la Plana Baixa se han encargado de acabar con el fuego.

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