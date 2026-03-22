Las llamas devoran una vivienda en la carretera entre Alqueries y Burriana
El incendio era visible para los conductores que transitaban por el vial
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han actuado en la extinción de un incendio que se ha declarado sobre las 19.00 horas de este domingo en la carretera que une Alqueries con Burriana. El espectacular fuego, que era visible para los conductores que transitaban por el vial, ha afectado una chabola construida con palés de madera en un edificio deshabitado.
El servicio ya se ha dado por finalizado y no ha ninguna persona afectada.
Según han explicado los bomberos provinciales, la construcción que ha ardido en este suceso se halla cerca de la estación de trenes de Burriana-Alqueries. Todavía se desconocen las causas del incendio y los efectivos del parque de la Plana Baixa se han encargado de acabar con el fuego.
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