Un motorista resulta herido grave tras sufrir un accidente en Zucaina

Un hombre ha sufrido heridas graves tras sufrir un accidente con la motocicleta en la que viajaba en la CV-195, a su paso por el término municipal de Zucaina. Según explicaron desde la Guardia Civil de Tráfico, el vehículo se ha salido de la vía y el conductor, de 37 años de edad, ha caído por un terraplén de unos cuatro metros. El aviso se ha producido a las 13.29 de este domingo.

El accidentado ha sufrido heridas graves en una pierna y el siniestro ha requerido de la intervención de los bomberos de los parques del Alto Palancia y del Espadà Millars. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado al hombre y lo han trasladado hasta la calzada.

Los medios sanitarios del CICU se han movilizado, así como el helicóptero del servicio de Emergencias para trasladar al hombre hasta el Hospital General de Castellón, donde permanece ingresado. Todavía se investigan las causas el accidente.